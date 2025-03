Justiça condena a 2 anos de prisão ativistas que sujaram quadro de Van Gogh As penas de prisão a dez ativistas do grupo ambientalista Just Stop Oil, incluindo aqueles que jogaram sopa na pintura "Girassóis",...

As penas de prisão a dez ativistas do grupo ambientalista Just Stop Oil, incluindo aqueles que jogaram sopa na pintura "Girassóis", de Vincent Van Gogh, foram mantidas. A decisão da Justiça britânica nesta sexta-feira, 7, se deu em resposta a apelações das defesas. O Tribunal de Londres, contudo, reduziu as sentenças de outros seis ativistas. Eles participaram sobretudo de bloqueios de rodovias.

