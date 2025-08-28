Justiça da Colômbia condena assassino de Miguel Uribe a 7 anos de prisão
A Justiça da Colômbia decidiu, na quinta-feira 27, que o adolescente de 15 anos responsável pelo assassinato do senador e pré-candidato...
A Justiça da Colômbia decidiu, na quinta-feira 27, que o adolescente de 15 anos responsável pelo assassinato do senador e pré-candidato à Presidência Miguel Uribe Turbay cumprirá sete anos de internação em regime fechado, em uma instituição voltada para menores. O crime aconteceu em 7 de junho, durante um ato político em Bogotá.
