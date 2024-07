Lapsos de Joe Biden preocupam aliados e aumentam tensão no Partido Democrata O desempenho do presidente dos EUA no primeiro debate das eleições aumentou a tensão no Partido Democrata.Leia a matéria completa...

Revista Oeste|Do R7 03/07/2024 - 20h33 (Atualizado em 03/07/2024 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share