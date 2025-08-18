Líderes europeus formam comitiva para acompanhar Zelensky em reunião com Trump
Em movimentação inédita, líderes das principais potências europeias vão integrar a comitiva do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira 18. O objetivo é participar diretamente das discussões sobre o possível fim do conflito na Ucrânia.
