Maduro admite ‘pegar em armas’ e exalta ‘socialismo humanista’ O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, alertou nesta segunda-feira, 1º, para a possibilidade de declarar o país “em armas”. A ameaça...

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, alertou nesta segunda-feira, 1º, para a possibilidade de declarar o país “em armas”. A ameaça teria relação com um movimento mais insinuante dos Estados Unidos, que enviaram navios militares ao Mar do Caribe. “Se a Venezuela receber um ataque, entraríamos em luta armada, em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela”.

