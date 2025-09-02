Logo R7.com
Maduro admite ‘pegar em armas’ e exalta ‘socialismo humanista’

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, alertou nesta segunda-feira, 1º,  para a possibilidade de declarar o país “em armas”. A ameaça...

Revista Oeste|Do R7

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, alertou nesta segunda-feira, 1º, para a possibilidade de declarar o país “em armas”. A ameaça teria relação com um movimento mais insinuante dos Estados Unidos, que enviaram navios militares ao Mar do Caribe. “Se a Venezuela receber um ataque, entraríamos em luta armada, em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela”.

