Maduro admite ‘pegar em armas’ e exalta ‘socialismo humanista’
O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, alertou nesta segunda-feira, 1º, para a possibilidade de declarar o país “em armas”. A ameaça teria relação com um movimento mais insinuante dos Estados Unidos, que enviaram navios militares ao Mar do Caribe. “Se a Venezuela receber um ataque, entraríamos em luta armada, em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela”. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes sobre as declarações de Maduro. Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
