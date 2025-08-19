Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Maduro mobiliza 4,5 milhões de milicianos para enfrentar ‘ameaça’ dos EUA

Em meio ao aumento da pressão dos EUA, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro anunciou, nesta segunda-feira, 18, a mobilização de...

Revista Oeste|Do R7

Em meio ao aumento da pressão dos EUA, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro anunciou, nesta segunda-feira, 18, a mobilização de 4,5 milhões de membros das milícias venezuelanas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa mobilização.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.