Maduro propõe aliança com a Colômbia diante de pressão dos EUA

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou, nesta terça-feira, 12, a Colômbia para uma aliança estratégica, em resposta à iniciativa...

Revista Oeste|Do R7

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou, nesta terça-feira, 12, a Colômbia para uma aliança estratégica, em resposta à iniciativa dos Estados Unidos (EUA) de anunciar a maior recompensa da sua história, US$ 50 milhões, pela captura do presidente venezuelano.

