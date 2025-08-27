Marco Rubio reforça que EUA não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reforçou, nesta quarta-feira, 27, que Nicolás Maduro “não é o presidente da...

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reforçou, nesta quarta-feira, 27, que Nicolás Maduro “não é o presidente da Venezuela e seu regime não é o governo legítimo”. Em publicação em sua conta no X, Rubio declarou ainda que o venezuelano é o chefe do Cartel de Los Soles. Trata-se de uma "organização narcoterrorista que tomou posse de um país”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: