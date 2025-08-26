María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, é internada em crise severa de ansiedade
Depois de enfrentar sintomas intensos de ansiedade, María Antonieta de las Nieves, atriz do México famosa pelo papel de Chiquinha no programa Chaves, foi internada na última quarta-feira, 20. Aos 78 anos, ela recebeu um diagnóstico que aponta possível comprometimento neurológico, conforme informações da revista mexicana TVNotas.
