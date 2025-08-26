Logo R7.com
María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, é internada em crise severa de ansiedade

Depois de enfrentar sintomas intensos de ansiedade, María Antonieta de las Nieves, atriz do México famosa pelo papel de Chiquinha...

Revista Oeste|Do R7

Depois de enfrentar sintomas intensos de ansiedade, María Antonieta de las Nieves, atriz do México famosa pelo papel de Chiquinha no programa Chaves, foi internada na última quarta-feira, 20. Aos 78 anos, ela recebeu um diagnóstico que aponta possível comprometimento neurológico, conforme informações da revista mexicana TVNotas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre a saúde da atriz.

