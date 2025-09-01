María Corina: ‘Chavismo quer a sociedade submersa na pobreza’
A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, voltou a denunciar a ditadura que tomou conta do país. Sob comando de Nicolás...
A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, voltou a denunciar a ditadura que tomou conta do país. Sob comando de Nicolás Maduro, o regime está no centro das atenções depois de o governo norte-americano enviar navios de guerra e um submarino nuclear à costa venezuelana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oferece US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) por informações que levem à prisão do ditador. Para entender mais sobre a luta de María Corina e a situação na Venezuela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional. Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, voltou a denunciar a ditadura que tomou conta do país. Sob comando de Nicolás Maduro, o regime está no centro das atenções depois de o governo norte-americano enviar navios de guerra e um submarino nuclear à costa venezuelana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oferece US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) por informações que levem à prisão do ditador.
Para entender mais sobre a luta de María Corina e a situação na Venezuela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: