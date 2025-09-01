Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

María Corina: ‘Chavismo quer a sociedade submersa na pobreza’

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, voltou a denunciar a ditadura que tomou conta do país. Sob comando de Nicolás...

Revista Oeste|Do R7

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, voltou a denunciar a ditadura que tomou conta do país. Sob comando de Nicolás Maduro, o regime está no centro das atenções depois de o governo norte-americano enviar navios de guerra e um submarino nuclear à costa venezuelana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oferece US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) por informações que levem à prisão do ditador.

Para entender mais sobre a luta de María Corina e a situação na Venezuela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.