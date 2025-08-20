María Corina Machado apoia pagamento de recompensa por Maduro María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, expressou apoio à decisão do governo dos Estados Unidos (EUA) de oferecer uma...

María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, expressou apoio à decisão do governo dos Estados Unidos (EUA) de oferecer uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levem à captura do ditador Nicolás Maduro.

