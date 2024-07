Medina Faz História no Surfe com Vitória Impressionante O brasileiro superou Kanoa Igarashi nas oitavas de final do surfe masculino em Teahupoo, no Taiti.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste|Do R7 29/07/2024 - 19h53 (Atualizado em 29/07/2024 - 19h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌