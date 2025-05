Megacidade futurista da Arábia Saudita está em construção A construção da The Line, um experimento urbanístico da Arábia Saudita, gera intensos debates em escala global desde seu anúncio,... Revista Oeste|Do R7 01/05/2025 - 21h20 (Atualizado em 01/05/2025 - 21h20 ) twitter

Revista Oeste - Internacional

A construção da The Line, um experimento urbanístico da Arábia Saudita, gera intensos debates em escala global desde seu anúncio, em 2021. O projeto propõe uma reformulação radical do conceito de cidade com um arranha-céu espelhado com 170 km de comprimento e 500 metros de altura que atravessa o deserto de Tabuk.

