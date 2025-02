Meme: as diferenças entre a ONU e uma rocha Uma rocha pode ser mais eficaz na tentativa de se resolver conflitos internacionais do que a Organização das Nações Unidas (ONU).... Revista Oeste|Do R7 15/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 15/02/2025 - 15h26 ) twitter

onu x rocha

Uma rocha pode ser mais eficaz na tentativa de se resolver conflitos internacionais do que a Organização das Nações Unidas (ONU). Ao menos essa é a crença do perfil de humor @tata_memezudos, no Instagram. Na última semana, ele divulgou comparação do objeto natural com a entidade. A postagem viralizou e soma 2 milhões de visualizações até o início da tarde deste sábado, 15.

Para entender melhor essa comparação inusitada, consulte a matéria completa na Revista Oeste.

