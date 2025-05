Mídia ‘não pode favorecer um lado’, diz advogado, sobre cortes nos EUA A decisão do governo dos Estados Unidos de reduzir o financiamento federal a emissoras públicas de mídia como a NPR e a PBS foi apoiada... Revista Oeste|Do R7 08/05/2025 - 21h46 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h46 ) twitter

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante a cerimônia de mídia do enviado especial Steve Witkoff, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC - 6/5/2025 | Foto: Revista Oeste - Internacional

A decisão do governo dos Estados Unidos de reduzir o financiamento federal a emissoras públicas de mídia como a NPR e a PBS foi apoiada pelo advogado Ricardo Vasconcellos durante entrevista ao Jornal da Oeste nesta quinta-feira, 8.

Para saber mais sobre a posição do advogado e as implicações dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

