Milei deixa evento às pressas ao caravana ser atacada a pedradas

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi evacuado nesta quarta-feira, 27, depois que a caravana em que participava em Lomas de Zamora, na província de Buenos Aires, foi alvo de pedras e outros objetos arremessados por manifestantes opositores. O episódio ocorreu durante um ato eleitoral de seu partido, La Libertad Avanza, que promovia atividades de campanha para as eleições legislativas de setembro e outubro.

