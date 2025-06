Revista Oeste |Do R7

Milei é ovacionado em evento na Espanha "Morte ao socialismo!", gritou Javier Milei ao entrar no palco do Madrid Economic Forum. O hino libertário Yo soy el león vibrava...

"Morte ao socialismo!", gritou Javier Milei ao entrar no palco do Madrid Economic Forum. O hino libertário Yo soy el león vibrava nos alto-falantes. A frase soou como uma crítica ao atual establishment espanhol. Na capital da Espanha governada por um socialista, Pedro Sanchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), conforme relata o Clarin. O presidente argentino não pediu licença. Chegou afiado e saiu ovacionado.

Para mais detalhes sobre o evento e as declarações de Milei, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: