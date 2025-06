Revista Oeste |Do R7

Milei já cortou mais de 50 mil cargos públicos na Argentina O governo argentino anunciou, na quinta-feira 26, que eliminou mais de 50 mil cargos públicos desde a posse do presidente Javier Milei...

O governo argentino anunciou, na quinta-feira 26, que eliminou mais de 50 mil cargos públicos desde a posse do presidente Javier Milei. A medida, segundo autoridades, representa uma economia anual de cerca de US$ 2 bilhões aos cofres públicos.

