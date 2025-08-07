Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Milícia pró-Maduro ataca mães de presos políticos na Venezuela

Familiares de presos políticos na Venezuela enfrentaram agressões durante uma manifestação pacífica em frente ao Tribunal Supremo...

Revista Oeste|Do R7

Familiares de presos políticos na Venezuela enfrentaram agressões durante uma manifestação pacífica em frente ao Tribunal Supremo de Justiça, em Caracas, na terça-feira 5.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação alarmante.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.