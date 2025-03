Módulo lunar de empresa comercial pousa com sucesso na Lua

Revista Oeste |Do R7

A empresa espacial Firefly Aerospace anunciou na manhã deste domingo, 2, que seu módulo lunar Blue Ghost pousou com sucesso na superfície da Lua. A informação foi confirmada também pela Nasa. Com esse feito, a empresa se torna a primeira do setor privado a fazer um pouso lunar totalmente bem-sucedido.

