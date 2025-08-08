Morre Jim Lovell, comandante da missão Apollo 13, aos 97 anos
Jim Lovell, comandante da missão Apollo 13, morreu na última quinta-feira, 7, em Lake Forest, nos Estados Unidos, aos 97 anos. A Nasa confirmou a informação em comunicado nesta sexta-feira, 8. Lovell recebeu várias homenagens, entre elas, da Fundação Ronald Reagan.
