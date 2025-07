Motorista atropela 30 pessoas em saída de boate em Los Angeles, nos EUA Um acidente envolvendo um carro em frente a uma boate ocorreu East Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos, durante a madrugada... Revista Oeste|Do R7 19/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agentes no local do acidente nos EUA Revista Oeste - Internacional

Um acidente envolvendo um carro em frente a uma boate ocorreu East Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos, durante a madrugada deste sábado, 19. O episódio deixou 30 pessoas feridas, segundo informações do Departamento de Bombeiros local. A corporação ainda não revelou as causas do ocorrido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre este trágico incidente.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

União Europeia anuncia novo pacote de sanções contra a Rússia

Trump volta a ameaçar Brics e diz que grupo ‘vai acabar muito rapidamente’

URGENTE: EUA cancelam visto de Alexandre de Moraes