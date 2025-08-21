Mulher mais velha do planeta faz 116 anos — é o registro vivo de um mundo completamente diferente
Quando a britânica Ethel Catheran nasceu, Eduardo VII, avô da rainha Elizabeth II, governava o Reino Unido. O Império Britânico era a grande potência do mundo. O ano: 1909. A expectativa de vida mal passava dos 51 anos. Ela, porém, completou 116 anos nesta quinta-feira, 21.
