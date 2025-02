Mulheres impulsionam crescimento econômico dos Estados Unidos

O protagonismo feminino na economia dos Estados Unidos nunca foi tão evidente quanto nos últimos anos. De acordo com um estudo do Bank of America publicado há algumas semanas, as mulheres impulsionam o crescimento do consumo, conquistam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e consolidam-se como um pilar essencial para a economia do país.

Para uma análise mais aprofundada sobre como as mulheres estão moldando a economia americana, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: