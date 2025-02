Musk: ‘O povo votou por mudanças, e é isso que o povo vai ter’ O empresário Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) dos EUA, defendeu a atuação do órgão durante conversa...

O empresário Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) dos EUA, defendeu a atuação do órgão durante conversa com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. Na última terça-feira, 11, ao lado do presidente Donald Trump, Musk afirmou que a agência opera "em comum acordo" com o governo.

