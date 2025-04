Narcotráfico gera mais de US$ 8 bi por ano para a Venezuela, estima ONG O narcotráfico movimenta, segundo estimativa da organização Transparência Venezuela, mais de US$ 8,2 bilhões por ano no país. O dado... Revista Oeste|Do R7 10/04/2025 - 07h45 (Atualizado em 10/04/2025 - 07h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O narcotráfico movimenta, segundo estimativa da organização Transparência Venezuela, mais de US$ 8,2 bilhões por ano no país. O dado é parte de um extenso relatório publicado pela ONG, que mapeia o funcionamento do tráfico de drogas no território venezuelano e denuncia a infiltração dessa atividade nas estruturas de poder do país governado por Nicolás Maduro.

Para entender melhor a gravidade da situação e as implicações do narcotráfico na Venezuela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Ex-namorada de Maradona diz que jogador foi ‘sequestrado’ antes da morte

Titanic revela novos mistérios em reconstrução digital em 3D

‘China sempre passou a perna em nós’, diz Trump