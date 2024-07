Nguyen Phu Trong: a trajetória do líder máximo do Vietnã To Lam deve permanecer como secretário-geral interino até 2026, enquanto o Partido Comunista debate a sucessão. Nguyen Phu Trong,...

Revista Oeste|Do R7 19/07/2024 - 18h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 18h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌