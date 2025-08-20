Novo caça da Marinha dos EUA pode ser o último com piloto humano A Marinha dos Estados Unidos acredita que o F/A-XX, caça de sexta geração, poderá ser o último modelo tripulado de sua frota. O projeto...

A Marinha dos Estados Unidos acredita que o F/A-XX, caça de sexta geração, poderá ser o último modelo tripulado de sua frota. O projeto faz parte do programa Next Generation Air Dominance (NGAD) naval. Sua concepção objetiva principalmente substituir o veterano F/A-18E/F Super Hornet a partir da década de 2030.

