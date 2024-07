Novo governo britânico assume com promessas de crescimento econômico Equipe do primeiro-ministro Keir Starmer fala em aproximação com a União EuropeiaLeia a matéria completa no nosso parceiro Mundo:...

Revista Oeste|Do R7 17/07/2024 - 14h00 (Atualizado em 17/07/2024 - 14h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌