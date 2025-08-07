Novo porta-aviões chinês impressiona, e tecnologia embarcada acende alerta global
A China deu um passo decisivo rumo ao restrito grupo de potências navais com o Fujian, seu novo porta-aviões. Trata-se da embarcação de uso militar com o maior nível de avanço já construído no país. O navio é o primeiro da frota chinesa a adotar catapultas eletromagnéticas. Sob a sigla EMALS, esse sistema permite lançar caças e drones com mais eficiência do que as tradicionais rampas que equipam modelos anteriores, como o Liaoning e o Shandong.
