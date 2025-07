Número de mortos em enchentes no Texas passa de 100 As autoridades do Texas confirmaram nesta segunda-feira, 7, que ao menos 104 pessoas morreram em decorrência das inundações que atingem... Revista Oeste|Do R7 07/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h37 ) twitter

Rio sobe no Texas | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Internacional

As autoridades do Texas confirmaram nesta segunda-feira, 7, que ao menos 104 pessoas morreram em decorrência das inundações que atingem a região central do Estado desde a última sexta-feira, 4.

