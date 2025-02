O MLS e o espírito dos EUA Começou neste fim de semana a nova temporada do MLS, o campeonato americano de futebol, ou "soccer", como eles chamam. Para um país... Revista Oeste|Do R7 24/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 24/02/2025 - 21h46 ) twitter

Começou neste fim de semana a nova temporada do MLS, o campeonato americano de futebol, ou "soccer", como eles chamam. Para um país em que o único tipo de futebol admitido era aquele jogado com as mãos (o do Super Bowl), a evolução do MLS é surpreendente. Depois de algumas tentativas frustradas de popularização (como levar Pelé para o Cosmos de Nova York em 1974), o futebol começou sua escalada de sucesso com a criação do Major League Soccer no final de 1993.

