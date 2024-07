Olimpíadas: o impacto do discurso aquecimentista Chegamos aos Jogos de Paris e, com eles, as bobagens climáticas do discurso aquecimentista desfilam pelos jornais alarmistas.Leia...

Revista Oeste|Do R7 21/07/2024 - 21h43 (Atualizado em 21/07/2024 - 21h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌