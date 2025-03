ONU diz que o ‘veneno do patriarcado está de volta’ O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que “o veneno do patriarcado está de volta, com... Revista Oeste|Do R7 11/03/2025 - 23h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 23h06 ) twitter

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que “o veneno do patriarcado está de volta, com força total”. Ele deu a declaração nesta segunda-feira, 10, durante a abertura da 69ª Sessão da Comissão do Estatuto das Mulheres, em Nova York, nos Estados Unidos.

