Otan pede a Zelensky que restabeleça diálogo com Trump Mark Rutter, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pediu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... Revista Oeste|Do R7 02/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 02/03/2025 - 10h45 )

Volodymyr Zelensky e Donald Trump discutiram durante encontro na Casa Branca | Foto: Reprodução/Redes sociais

Mark Rutter, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pediu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que restabeleça o diálogo com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional

