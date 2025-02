Ovelha artista Baanksy desaparece e donos oferecem recompensa de R$ 1,2 milhão Baanksy, uma ovelha curiosamente conhecida por fazer pinturas, desapareceu de uma fazenda na África do Sul. As obras artísticas do...

Baanksy, uma ovelha curiosamente conhecida por fazer pinturas, desapareceu de uma fazenda na África do Sul. As obras artísticas do animal alcançam altos valores no mercado de arte.

