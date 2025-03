Papa agradece aos fiéis pelas orações Católicos de todo o mundo acompanham com apreensão o estado de saúde do papa Francisco. Neste domingo, 2, depois de mais de duas semanas...

Católicos de todo o mundo acompanham com apreensão o estado de saúde do papa Francisco. Neste domingo, 2, depois de mais de duas semanas de internação no hospital Gemelli, em Roma, o pontífice enviou uma mensagem escrita para agradecer as orações dos fiéis.

