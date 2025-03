Papa Francisco apresenta ‘ligeira melhora gradual’

Revista Oeste |Do R7

O papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, com pneumonia grave decorrente de uma bronquite, continua apresentando progresso em sua recuperação. O Vaticano informou que sua condição permanece estável, com uma melhora ligeira e gradual, dentro de um "quadro complexo".

