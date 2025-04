Revista Oeste |Do R7

Papa Francisco faz aparição na Praça de São Pedro O papa Francisco reapareceu neste domingo, 6, em evento público no Vaticano, depois de dias de ausência em razão de problemas de saúde...

O papa Francisco reapareceu neste domingo, 6, em evento público no Vaticano, depois de dias de ausência em razão de problemas de saúde. A aparição ocorreu durante a missa do Jubileu dos Enfermos, na Praça de São Pedro. Com voz fraca e respiração assistida, o pontífice emocionou os fiéis que lotaram o local.

