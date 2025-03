Papa Francisco ficou próximo da morte, e tratamento quase foi interrompido O papa Francisco esteve tão próximo da morte durante seus 38 dias no hospital que os médicos chegaram a considerar a possibilidade... Revista Oeste|Do R7 25/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O papa Francisco esteve tão próximo da morte durante seus 38 dias no hospital que os médicos chegaram a considerar a possibilidade de interromper o tratamento contra uma pneumonia para que ele pudesse morrer em paz, afirmou o chefe da equipe médica do papa. As informações são da agência de notícias Reuters.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e saiba mais sobre a saúde do Papa Francisco.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

EUA: operação contra imigrantes ilegais prende 5 brasileiros

EUA acusam brasileiros de tráfico de armas e de drogas; grupo inclui membros do PCC

Pesquisadores afirmam ter identificado uma ‘cidade subterrânea’ sob as Pirâmides do Egito