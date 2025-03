Revista Oeste |Do R7

Papa Francisco tem noite tranquila no hospital, diz Vaticano O papa Francisco passou mais uma noite tranquila e acordou por volta das 8h (horário de Roma) nesta terça-feira, 11. As informações...

O papa Francisco passou mais uma noite tranquila e acordou por volta das 8h (horário de Roma) nesta terça-feira, 11. As informações foram divulgadas em um novo boletim médico do Vaticano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde do pontífice!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: