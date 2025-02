Papa Francisco teve noite tranquila e está descansando, diz Vaticano

Revista Oeste |Do R7

O papa Francisco, que completou duas semanas de internação, teve uma noite tranquila e está descansando na manhã desta sexta-feira, 28, informou o Vaticano. O pontífice está hospitalizado em Roma desde o dia 14 de fevereiro para tratar uma pneumonia bilateral.

