Papa Francisco teve noite tranquila, mas permanece em estado crítico O Vaticano informou na manhã desta terça-feira, 25, que o papa Francisco teve uma noite de sono tranquila. No entanto, o estado de...

O Vaticano informou na manhã desta terça-feira, 25, que o papa Francisco teve uma noite de sono tranquila. No entanto, o estado de saúde do pontífice permanece crítico. Ele está internado há 11 dias no Hospital Agostino Gemelli, em Roma.

