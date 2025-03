Papa volta a respirar sem ventilação mecânica

Revista Oeste |Do R7

Fiéis católicos tiveram um sopro de alívio nesta terça-feira, 4. O papa Francisco voltou a respirar sem a ajuda de aparelhos. No hospital há mais de duas semanas, o pontífice fez uso de ventilação mecânica não invasiva para espiração no dia anterior.

