Pela 1ª vez na história, China exibe bombas atômicas em parada militar
Em Pequim, Xi Jinping expôs parte do arsenal nuclear da China. O ato aconteceu nesta quarta-feira, 3, ao lado de Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte.
