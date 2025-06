Petroleiros evitam o Estreito de Ormuz por causa dos conflitos no Oriente Médio A Frontline, maior empresa de petroleiros com capital aberto do mundo, suspendeu novos contratos para operações no Estreito de Ormuz...

Revista Oeste|Do R7 14/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 14/06/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share