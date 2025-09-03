Plataforma colapsa e mata supervisor da Petrobras na Coreia do Sul O colapso de uma estrutura durante um teste de carga no Estaleiro Hanwha, em Geoje, Coreia do Sul, causou a morte do supervisor brasileiro... Revista Oeste|Do R7 03/09/2025 - 15h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Internacional

O colapso de uma estrutura durante um teste de carga no Estaleiro Hanwha, em Geoje, Coreia do Sul, causou a morte do supervisor brasileiro Rodrigo Reis, funcionário da Petrobras, na terça-feira 2.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Putin e Xi Jinping discutem ‘imortalidade’ em evento na China

Campeã de boxe fica de fora do Mundial depois de novas regras de testes de gênero

Kim Jong-un vai de trem à China e não de avião; entenda a escolha