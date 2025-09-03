Logo R7.com
Plataforma colapsa e mata supervisor da Petrobras na Coreia do Sul

O colapso de uma estrutura durante um teste de carga no Estaleiro Hanwha, em Geoje, Coreia do Sul, causou a morte do supervisor brasileiro...

O colapso de uma estrutura durante um teste de carga no Estaleiro Hanwha, em Geoje, Coreia do Sul, causou a morte do supervisor brasileiro Rodrigo Reis, funcionário da Petrobras, na terça-feira 2.

