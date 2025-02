Por dentro de um voo de deportação de imigrantes ilegais dos EUA

Revista Oeste |Do R7

A emissora de televisão Fox News, dos Estados Unidos, obteve acesso exclusivo a um voo de deportação com mais de 80 imigrantes ilegais na última terça-feira, 28. Na ocasião, os infratores embarcaram em um avião militar na cidade de El Paso, no Texas, com destino ao Equador.

