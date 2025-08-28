Prefeita de Washington elogia ações de segurança do governo Trump A prefeita de Washington, Muriel Bowser, elogiou nesta quarta-feira, 27, a ação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bowser...

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, elogiou nesta quarta-feira, 27, a ação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bowser é do Partido Democrata, legenda rival do republicano que determinou recentemente o envio de reforço federal para a capital norte-americana. Segundo Bowser, a presença de agentes de diferentes forças policiais reduziu de forma significativa os casos de roubo de veículos à mão armada, com queda de 87% em relação ao mesmo período do ano passado.

