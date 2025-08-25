Premiê diz que Estado de bem-estar social é inviável na Alemanha
O futuro do Estado de bem-estar social alemão entrou em debate depois de declarações do chanceler federal, Friedrich Merz, que afirmou...
O futuro do Estado de bem-estar social alemão entrou em debate depois de declarações do chanceler federal, Friedrich Merz, que afirmou que o modelo atual ultrapassou a capacidade financeira do país. Durante um evento da União Democrata Cristã (CDU) no sábado 23, Merz rejeitou a ideia de aumentar impostos para empresas de médio porte como solução para custear os benefícios sociais na Alemanha.
